Oppo Find X9-serien officiell – flaggskepp med Hasselblad-kamera till Sverige

På lanseringseventet i Barcelona har vi kunnat titta närmare på och testa produkterna som är Oppos första flaggskepp sedan bolaget började sälja sina produkter även i Sverige. Först ut var ju Oppo Reno 14-serien för en månad sedan.

Flaggskepp med Hasselblad-samarbete

Oppo Find X9-serien är Oppos flaggskeppsserie och inkluderar kamerasamarbete med Hasselblad, högkapacitetsbatterier och en ny bildmotor som ska ge kamerornas bilder bättre skärpa, färg- och detaljrikedom även när det är mörkare.

Oppo Find X9-modellen är utrustad med en huvudkamera på 50 megapixel med stor sensor, Sonys Lytia 808 som ska vara fånga mer ljus och den har sällskap av en vidvinkel och och en telekamera, bägge på 50 megapixel även de och med Sony-sensorer. Telekameran har en periskoplins och 3 gångers optisk zoom. Hela kamerasystemet är utvecklat tillsammans med Hasselblad, för samtidigt som Oppos systerbolag Oneplus avslutat sitt samarbete med Hasselblad har Oppo förlängt sitt. De tre 50-megapixelskamerorna kompletteras även av en extra färgsensor som ska säkerställa rätt färgåtergivning även i utmanande situationer.

Endast basmodellen till Sverige

Den mer avancerade Oppo Find X9 Pro satsar än mer på kamerorna och har istället en huvudkamera med bättre Sony-sensor och teknik som tar flera exponeringar samtidigt och kombinerar dessa. Det ska ge bättre detaljrikedom i skuggor och högdagrar. Pro-modellen har även en bättre telekamera med 200 megapixelsensor. Här erbjuds även ett tillbehör, ett separat påhängsobjektiv som ska ge 10 gångers optisk zoom. Oppo Find X9 Pro eller tillbehöret kommer dock inte till Sverige, utan det gör bara basmodellen Oppo Find X9 i två färger, svart eller grå. På sidan av telefonen finns en extra fysisk knapp kallad Snap Key som fungerar som en genväg, som standard för AI. Telefonen är för övrigt skyddad mot fukt och damm med IP-klassning IP66, IP68 och IP69 så den klarar både att doppas och vattentryck så du faktiskt kan simma med en.

Ny bildmotor ska lyfta bildkvalitet

När det gäller kamerorna så avgörs ju mycket av vad de kan idag inte bara av hårdvaran utan av hur mjukvaran bearbetar bilderna. I Find X9-serien introducerar Oppo sin nya bildmotor som gör just det. Oppo kallar sin nya bildmotor för Lumo och den ska med hjälp av nyutvecklade algoritmer förstärka skärpa, dynamiskt omfång samtidigt som Oppo säger sig vara måna om att bilderna ska se naturliga ut. Det sade även systerbolaget Oneplus när de släppte sin bildmotor nyligen. Pete Lau som är chef på Oppo är ju även produktchef på Oneplus, så de båda bolagen har ett tätt samarbete och mycket gemensam utveckling.

I bra ljus ska du som användare kunna ta bilder i 50 megapixel och utnyttja hela sensors upplösning medan sämre ljus gör att telefonen använder pixelbinning och kombinerar pixlarna till en mer lågupplöst bild på 25 eller 12 megapixel för att få bättre detaljrikedom och utnyttja det ljus som finns. Samtidigt som du tar bilden i kameran spelas även en kort film in, nu i 4K-upplösning, så att du i efterhand kan välja en bild ur den istället om du missat ett ögonblick med liten marginal.

För video lyfter Oppo särskilt egenskaperna med zoom i svårare situationer som en konsert och stödet för 120 bilder per sekund med Dolby Vision HDR i 4K.

För att driva allt detta förlitar sig Find X9-serien på Mediateks systemchipp Dimensity 9500 i 3-nanometersprocess och Oppo Find X9 har en Amoledskärm på 6,59 tum med bra ljusstyrka och 120 hertz uppdateringstakt. Batteriet i telefonen är på 7025 mAh och här finns stöd för snabbladdning upp till 80W, 50W trådlöst och omvänd trådlös laddning på 10W.

Telefonerna släpps med Android 16 och Oppos Color OS 16 med upp till fem års utlovade uppdateringar. Vi har ännu inga uppgifter om pris på telefonen på den svenska marknaden men den ska komma ut i början av november.

Telefonen med 12 GB minne och 512 GB lagring kostar 999 euro så svenska priset lär stanna kring 10 000 kronor.