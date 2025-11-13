-
På allmän begäran
Oppo ger nya besked: Find X9 Pro till Sverige
Mobil närvarade nyligen på Oppos globala lansering av Find X9-familjen. Då sades att Pro-modellen inte skulle komma till Sverige, men nu kommer andra besked.
Oppo Find X9 gjorde bra intryck på oss under lanseringen och har inte gjort oss besvikna när vi nu inlett testningen av telefonen. Den Oppo Find X9 Pro som nu alltså ska komma till Sverige är dock snäppet bättre.
I Pro-modellen får vi bättre kamerasensorer och teknik där kameran tar flera bilder samtidigt med olika exponering och kombinerar dessa till en. bättre bild. Pro-modellen är också utrustad med 200 megapixels telekamera för bättre zoom, med större sensor och signerad Hasselblad.
Oppos telefoner säljs än så länge enbart hos återförsäljaren Power på webben och i butiker. Oppo Find X9 släpps 21 november för 11 990 kronor och Oppo Find X9 Pro kan förhandsbokas från 21 november då för 14 990 kronor.