Android utökar Auracast-stödet för delat ljud

Google meddelar att Android utökar sitt stöd för Bluetooth LE Audio med teknikstödet Auracast, som gör det möjligt att trådlöst sända ljud till flera enheter samtidigt. Auracast ingår i den senaste Bluetooth LE Audio-standarden och kan bland annat användas för så kallade silent discos, där flera hörlurar spelar upp samma ljud utan att störa omgivningen.

Tidigare i år fick Android stöd för Auracast i hörapparater, och funktionaliteten har funnits i telefoner från Samsung och Xiaomi. Nu har Google utökat stödet till hörlurar från Sony och till sina egna Pixel-telefoner, så att fler användare kan ta del av ljudsändningar på platser som flygplatser, museer eller gym genom att skanna en QR-kod eller använda Google Fast Pair.