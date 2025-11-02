"Apple bygger upp lager av delar till vikbar Iphone som släpps nästa år"

Det är källan Fixed Focus Digital med tidigare korrekta förutsägelser som rapporterar att Apple för fullt bygger upp ett lager av komponenter till en kommande vikbar Iphone. Troligen är bolaget därför i en förproduktionsfas inför en väntad lanser ing hösten 2026.

Komponenterna det handlar om ska vara ram i titan, vikmekanismen, kameror och vikbara oled-skärmar som tros komma från Samsung. Telefonen uppges ha två kameror på baksidan, en selfiekamera gömd under skärmen i den vikbara skärmen samt Touch ID på en knapp på sidan istället för ansiktsigenkänning med Face ID. Den vikbara Iphone sägs få 7,8 tums vikbar skärm och en yttre skärm på 5,5 tum, båda med mycket tunna kanter. Telefonen i sig ska enligt uppgifter bli 4,5 millimeter tunn när den är uppvikt, tunnare än Iphone Air alltså och därför tros en ram i titan bli viktig för att behålla tåligheten.

En Iphone Fold väntas lanseras tillsammans med Iphone 18-serien i september 2026.