Lättare migrera till Apple Music

Apple expanderar sitt verktyg för musiköverföring

Apple Music med Radio, Connect och rekommendationer

Apple har utökat sitt verktyg för att överföra musikbibliotek till Apple Music till nästan alla länder där tjänsten finns, inklusive Sverige.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Verktyget började testas i maj i Australien och Nya Zeeland och utökades i augusti till USA och sex andra länder innan det nu har blivit globalt tillgängligt, även att utrullningen fortfarande pågår.

I Iphone och Ipad hittar man funktionen under Inställningar > Appar > Musik genom att välja Överför musik från andra musiktjänster. Därefter loggar man in på den tjänst man vill byta från och väljer vilka låtar, album och användarskapade spellistor som ska flyttas. Det ursprungliga biblioteket i den gamla tjänsten påverkas inte och finns kvar som innan överföringen påbörjas.

Apple samarbetar med appen SongShift för att matcha låtar och om en låt inte går att hitta eller inte matchas exakt markeras den som Needs Review. Alternativa versioner visas då så att användaren kan göra ett val. Apple varnar för att vissa spår kan saknas i Apple Music-katalogen och att bara spellistor skapade av användaren själv kan överföras, inte de som skapats av musiktjänsten.

