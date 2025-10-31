Apple rapporterar rekord för Iphone 17

De första rapporterna om efterfrågan för Iphone 17-seriens olika modeller talade om att Iphone Air var ett fiasko men att Iphone 17 Pro visade stark efterfrågan. De uppgifterna har ifrågasatts senare.

När Apple sent igår kväll rapporterade sina kvartalssiffror meddelade Tim Cook att efterfrågan på Iphone 17-serien är rekordstark. Bolagets intäkter från försäljning av Iphone i september var de högsta någonsin, trots att tillverkningen inte riktigt hänger med i takt med efterfrågan och det är brist på flera av modellerna i Iphone-familjen. Den här bristen arbetar Apple och deras underleverantörer på att övervinna med ökad produktion. Tim Cook eller Apple redovisar dock inte efterfrågan uppdelat på modell, så vi vet inte hur fördelningen ser ut.

Under presentationen nämndes även att Apples omgörning av Siri går framåt och att den nya versionen ska släppas under 2026. Apple förväntas släppa IOS 26.1 under nästa vecka, en uppdatering som betatestats under en längre tid och kan vara klar för lansering inom bara några dagar. Där ska Apple Intelligence ha stöd för flera nya språk, svenska ett av dem.