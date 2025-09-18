Bli plusmedlem
Exklusiv Ios 26-uppdatering för Pro-modeller

Apple släpper uppdatering för Iphone 17 Pro och Pro Max

Kamerabugg tvingar Apple att släppa en snabb uppdatering för Iphone 17 Pro och Pro Max.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Apple håller på att rulla ut en reviderad version av Ios 26.0 som är exklusiv för iPhone 17 Pro och Pro Max. Uppdateringen innehåller enligt uppgift inga nya funktioner utan fokuserar på att åtgärda diverse ovanliga fel, bland annat en kamerabugg. 

Apple ska även arbeta med den första allmänna buggfixen i form av Ios 26.0.1, som enligt en läcka kan komma att lanseras inom kort.

Samtidigt förväntas betatestningen av nästa version, Ios 26.1, starta redan under nästa vecka. 

