Apple utvecklar nya satellitfunktioner för Iphone

Apple utvecklar flera nya satellitfunktioner för iPhone och Apple Watch, uppger publikationen Bloomberg. Bland de planerade uppdateringarna finns Apple Maps via satellit för navigation utan mobil- eller Wi‑Fi-anslutning, och stöd för att skicka bilder i Meddelanden via satellit. Det ska även arbetar med en funktion som kallas Natural Usage som ska möjliggöra satellitanslutning även inomhus utan att peka enheten mot himlen, stöd för 5G NTN, samt ett satellit‑API för tredjepartsappar.

Företaget uppges dock inte planera att aktivera telefonsamtal, videosamtal eller webbsurfning över satellit i nuläget.

Apple ska dessutom överväga framtida betalmodeller där användare kan betala satellitoperatörer direkt eller köpa utökad täckning via aktörer som SpaceX, och många av de nya funktionerna kräver uppgraderingar av Globalstars infrastruktur som Apple varit med och finansierat vilket kan påverka tidplanen för utrullning.