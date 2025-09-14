Apple–lansering mer intressant än porr

Under Apples stora septemberpresentation 2025 hände något oväntat: antalet besökare på webbplatsen Pornhub sjönk rejält. När sändningen inleddes sjönk trafiken med 16,2 procent. Det största frånfallet vad vid presentationen av Iphone 17 med 16,6 procent, medan det låg på mellan 15,3 och 15,8 procent för Apple Watch series 11, Iphone 17 Air och Iphone 17 Pro.

Det ska tilläggas att dessa siffror enbart avser besökare med Apple-enheter, under evenemanget steg antalet Android-besökare med nästan två procent.

Så fort Apples keynote avslutades ploppade siffrorna upp igen och återgick till det normala, vilket visar att en blänkande ny pryl är ett rätt enkelt sätt att få folk att glömma bort vuxenunderhållning.