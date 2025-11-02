Apples nya Siri kan drivas av Google Gemini

Nya Siri har dragits med återkommande förseningar. Den presenterades våren 2024 och skulle komma innan det år året var slut, men så blev det inte. Apple har haft motgångar inom AI och på senaste WWDC tidigare i år var det inte mycket snack om AI. Under kvartalsrapporteringen i veckan när Apple rapporterade sina finanser nämnde Tim Cook att nya Siri ska lanseras under nästa år, 2026.

Nu kommer uppgifter från Bloombergs Mark Gurman om att Siri i sin nya form kan baseras på Google Gemini.teknik. Uppgifterna från Bloomberg pekar på att Apple betalar Google för att de ska bygga en anpassad modell baserad på Gemini som kan köras på Apples servrar. Tjänsten ska inkludera AI-driven webbsökning men inte inkludera specifika Google-kopplingar till tjänster eller vad man idag kan göra med Gemini.

Apple kommer att förhandsvisa iOS 27, macOS 27, watchOS 27 och andra operativsystem vid sin årliga Worldwide Developers Conference i juni. Där kommer de nya operativsystemen enligt uoppgift fokusera på större uppdateringar av Apple Intelligence och företagets bredare AI-strategi.

Nya Siri tros komma till anvädning i nya Apple TV och en ny Homepod Mini som sägs lanseras inom kort, innan årsskiftet, och sedan i en ny hemenhet med skärm som kan stå fristående eller monteras på en vägg och som Apple ryktas släppa under våren 2026.