Bara e-sim: Iphone 17 kan bli utan fysisk simkortplats

I takt med att Apples lansering av årets Iphone-modeller kommer allt närmare, dyker det upp mer information om att en rad nya länder kan komma att få Iphone 17 som enbart har stöd för e-sim och inte fysiska sim-kort. I USA har alla Iphone-modeller från Iphone 14 och senare redan övergett sim-kortplatsen och förlitar sig enbart på digitala e-sim, och med Iphone 17 förväntas samma sak ske i många fler länder.

Bland annat ska anställda hos auktoriserade Apple-återförsäljare i EU måste genomgå en utbildning om e-sim-stöd senast den 5 september, enligt uppgifter som finns i Apples SEED-app för butikspersonal. Iphone 17-serien väntas presenteras den 9 september, bara fyra dagar efter att utbildningen måste vara klar. Utbildningsmaterialet finns i SEED-appen som används av personal både i Apple Store och hos auktoriserade återförsäljare över hela världen.

Redan tidigare har Apple-analytikern Ming-Chi Kuo har sagt att Iphone 17 Air på grund av sin ultratunna design åtminstone inte kommer ha någon fysisk Sim-kortplats i de flesta länder. Det finns även goda chanser att Iphone 17, Iphone 17 Pro och Iphone 17 Pro Max blir helt e-sim-baserade internationellt.