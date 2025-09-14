-
Haltande Wi-Fi-prestanda
Begränsad Wi-Fi 7 i nya Iphone
De nya iPhone 17- och Air-modellerna använder Apples eget N1-modem, men utnyttjar bara hälften av vad Wi-Fi 7 erbjuder.
Apple har utrustat iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max och iPhone Air med sitt nya N1-modem för Wi-Fi 7. Företaget har dock valt att begränsa kanalbredden till 160 MHz, trots att Wi-Fi 7-standarden tillåter upp till 320 MHz. Det betyder att telefonerna inte kan nå de högsta teoretiska hastigheterna som Wi-Fi 7 kan erbjuda, även om de flesta användare sällan märker någon skillnad eftersom begränsningar ofta sitter hos internetleverantören eller andra delar av hemnätverket.
Även de tidigare iPhone 16-modellerna (utom iPhone 16e) stödde Wi-Fi 7 med 160 MHz via ett Broadcom-modem, vilket gjorde att många hoppades på en uppgradering till 320 MHz med Apples egen N1-lösning. Apple framhåller ändå att N1 ger bättre prestanda och stabilitet för personliga hotspot-funktioner och AirDrop, samtidigt som det bidrar till förbättrad energieffektivitet i de nya telefonerna.