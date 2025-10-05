Betala med kort utan uppkoppling

Senast den 1 juli 2026 ska det bli möjligt att betala med kort även när internet eller datakommunikation ligger nere. Det har Riksbanken och flera aktörer på betalningsmarknaden kommit överens om. Målet är att stärka Sveriges beredskap vid kriser och tekniska störningar, särskilt när det gäller köp av livsnödvändiga varor som mat, mediciner och drivmedel.

I dag är Sverige ett av de mest digitaliserade länderna i världen när det gäller betalningar. Kontanter används allt mer sällan, vilket gör samhället sårbart om de digitala systemen slutar fungera. Genom att införa en offlinefunktion för kortbetalningar vill Riksbanken minska den risken.

Den nya lösningen ska gälla fysiska betalkort med PIN-kod. För att det ska fungera krävs att både banker, kortföretag och butiker gör tekniska och praktiska förändringar. Riksbanken kommer att leda arbetet och följa upp att allt genomförs som planerat.

Riksbankschef Erik Thedéen säger att detta är ett viktigt steg för att stärka betalningsberedskapen i landet. Han lyfter fram att många aktörer frivilligt valt att delta, även de som inte omfattas av Riksbankens föreskrifter.

Efter 2026 planerar Riksbanken att undersöka möjligheten att utöka offlinebetalningar till fler betalsätt. Målet är att skapa ett robust system där alla kan betala tryggt – även när tekniken sviker.