Billig smartklocka för barn, juniormobil för tonåringar och smartphone lanserade

TCL är en mobiltillverkare som gjort telefoner under varumärkena Alcatel, Palm och Blackberry men nu jobbar under eget namn istället. Nu lanserar de en ny generation av sin smartphone med pappersliknande skärm och dessutom både en barnklocka och en mobiltelefon anpassad för tonåringar.

Både juniortelefonen för tonåringar och den ordinarie smartphonen som lanseras använder TCL:s speciella skärmtyp som är papperslik, alltså matt utan reflexer i och därmed mer vilsam att titta på. Vi har tittat närmare på den här typ en av telefon på tidigare mässor.

I Sverige kommer telefonen som heter TCL Nxtpaper 60 Ultra säljas för 5990 kr och barnklockan Movetime MT48 som har 4G-uppkoppling och positionering integrerat ska kosta 1590 kronor. Juniortelefonen som heter TCL Nxtpaper 5G Junior har vi ännu inga svenska prisuppgifter på eftersom den börjar säljas först senare, men prisnivån baserat på prissättningen i euro ska hamna omkring 3000 kronor.

Annons

TCL Nxtpaper 60 Ultra

7,2 tum stor och matt skärm får vi i 60 Ultra-telefonen och det handlar enligt TCL om en telefon i flaggskeppsklass och med generösa AI-egenskaper i olika former, bland annat för skrivhjälp och läsning. Med sin matta skärm anpassad för läsning som på en e-bokläsare får du även möjligheten att använda pennan T-Pen Magic som ingår och ska ge samma känsla som att skriva på vanligt papper.

Annons

På baksidan av telefonen TCL Nxtpaper 60 Ultra hittar vi tre kameror, där huvudnumret är en 50 megapixels telekamera med periskopteknik som ger 3x optisk zoom. De två andra kamerorna ger TCL inga detaljer om utöver att de har optisk bildstabilisering. Prestandan i telefonen hanteras av systemchippet Mediatek Dimensity 7400 som vi hittar även i Motorolas billigare Razr 60 och som tillsammans med kamerorna i TCL-mobilen kanske snarare pekar åt mellanklassprestanda än de verkliga flagskeppsnivå TCL vill hävda. Men så är ju priset också under 6000 kronor så något annat hade varit överraskande.

Vidare klarar telefonen vatten enligt IP68, har snabbladdning i 33 W och ett batteri på 5200 mAh.

Annons

Koll på tonåringen

Telefonen TCL Nctpaper 5g Junior har även den pappersliknande displaytypen men kombinerar det med ett digitalt detox-läge som TCL utvecklat och som alltså ska lära barnen minska sin skärmtid och ge föräldrarna ro genom positionering, filter för olämpligt innehåll och kontroll via Googles Family Link. Andra tekniska detaljer om tonårstelefonen är ännu inte officiella.

Annons

Barnklockan TCL Movetime MT48

De senaste åren har barnklockor blivit allt populärare och TCL finns med där också. Nya TCL Movetime MT48 har GPS för positionering och 4G-uppkoppling för att barnet ska kunna ha kontakt med föräldrarna. Via appen TCL Connect kan föräldrarna från sina telefoner har koll på såväl barnets position i realtid som historik över tidigare platser där barnet varit. Klockan har stöd för videosamtal via 4G, röstsamtal, chat, sms och delning av bilder. Klockan är vattentålig och ska ha 2,5 dagars batteritid innan den behöver laddas.

Annons

Barnklockan släpps till försäljning i oktober för 1590 kronor och även tonårstelefonen för cirka 3000 kr släpps i oktober. TCL Nxtpaper 60 Ultra för 5990 kr släpps dock redan nu i september.