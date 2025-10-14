Bli ännu vackrare med AI i Google Meet

Google har introducerat nya AI-drivna sminkfilter i Google Meet som låter användare lägga på olika makeup-stilar under videosamtal. Förutom det befintliga "touch-up"-filtret finns nu flera förinställda utseenden som kan justeras i styrka så att användaren själv bestämmer hur mycket effekt som ska synas.

Funktionen är avstängd som standard och måste aktiveras av användaren. Google uppger att filtren drivs av AI och ger valmöjlighet mellan diskreta och mer uttrycksfulla stilar, samt möjlighet att anpassa intensiteten för ett mer naturligt resultat. En demonstrationsvideo visar hur filtren ser ut i praktiken.

Utrullningen sker successivt och riktar sig till användare med Google One, Google Workspace samt företags- och utbildningskonton. Google betonar att användaren har kontroll över inställningarna och att funktionen kräver ett aktivt val för att tas i bruk.

Annons

Företaget säger också att utvecklingen av funktionerna har tagits fram med fokus på ansvarstagande AI och användarkontroll. Målet är att erbjuda fler alternativa utseenden i videosamtal utan att ändra bildkvaliteten eller användarens möjlighet att välja bort effekterna.