Chat GPT Go finns nu i Sverige

OpenAI har nu lanserat Chat GPT Go i Sverige, Norge och Danmark. Det nya abonnemanget är ett billigare alternativ till det befintliga ChatGPT Plus och kostar 129 kronor i månaden, vilket är nästan hälften så mycket som Plus-abonnemanget som ligger på 249 kronor.

Trots det lägre priset erbjuder Chat GPT Go tillgång till den avancerade språkmodellen GPT‑5, vilket innebär att användare får tillgång till samma kraftfulla AI som i det dyrare abonnemanget. Dessutom ingår snabbare bildgenerering, möjlighet att ladda upp bilder och använda verktyg för dataanalys. Tjänsten har också förbättrade minnesfunktioner och stöd för längre konversationer, vilket gör att den kan komma ihåg mer av vad användaren tidigare sagt.

Abonnenter får även tillgång till funktioner för att hantera projekt och uppgifter samt möjlighet att använda och skapa egna anpassade GPT-modeller. Med lanseringen av Chat GPT Go hoppas OpenAI kunna erbjuda fler användare tillgång till avancerad AI till ett mer överkomligt pris.

För att skaffa Chat GPT Go, logga in på ChatGPT, klicka på din profilikon och välj Uppgradera abonnemang. Klicka sedan på Uppgradera till Go.