ChatGPT inför åldersverifiering för vuxenversionen

OpenAI inför ålderskontroll i ChatGPT. Ett nytt system uppskattar användarens ålder baserat på samtal. Vid osäkerhet aktiveras en barnversion med strikta regler för 13–17-åringar. I vissa länder kommer det att krävas ID-verifiering.

Barnversionen blockerar samtal om självskada och flirt, även i fiktiva sammanhang. Vid allvarliga risker kontaktas föräldrar eller myndigheter. Vuxna får större frihet, exempelvis hjälp med känsliga skrivprojekt, enligt principen att “behandla vuxna som vuxna”.

OpenAI ser AI-samtal som privat information, likställd med medicinsk eller juridisk rådgivning. Data skyddas med avancerad säkerhet, men allvarliga hot kan granskas manuellt. För minderåriga prioriteras säkerhet framför frihet och integritet.