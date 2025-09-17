-
Har du åldern inne?
ChatGPT inför åldersverifiering för vuxenversionen
AI ska avgöra om du får tillgång till vuxenversionen av OpenAI:s artificiella intelligens.
OpenAI inför ålderskontroll i ChatGPT. Ett nytt system uppskattar användarens ålder baserat på samtal. Vid osäkerhet aktiveras en barnversion med strikta regler för 13–17-åringar. I vissa länder kommer det att krävas ID-verifiering.
Barnversionen blockerar samtal om självskada och flirt, även i fiktiva sammanhang. Vid allvarliga risker kontaktas föräldrar eller myndigheter. Vuxna får större frihet, exempelvis hjälp med känsliga skrivprojekt, enligt principen att “behandla vuxna som vuxna”.
OpenAI ser AI-samtal som privat information, likställd med medicinsk eller juridisk rådgivning. Data skyddas med avancerad säkerhet, men allvarliga hot kan granskas manuellt. För minderåriga prioriteras säkerhet framför frihet och integritet.