Bli plusmedlem
Logga in

Har du åldern inne?

ChatGPT inför åldersverifiering för vuxenversionen

AI ska avgöra om du får tillgång till vuxenversionen av OpenAI:s artificiella intelligens.

Ove Kaufeldt
Publicerad

OpenAI inför ålderskontroll i ChatGPT. Ett nytt system uppskattar användarens ålder baserat på samtal. Vid osäkerhet aktiveras en barnversion med strikta regler för 13–17-åringar. I vissa länder kommer det att krävas ID-verifiering.

Barnversionen blockerar samtal om självskada och flirt, även i fiktiva sammanhang. Vid allvarliga risker kontaktas föräldrar eller myndigheter. Vuxna får större frihet, exempelvis hjälp med känsliga skrivprojekt, enligt principen att “behandla vuxna som vuxna”.

OpenAI ser AI-samtal som privat information, likställd med medicinsk eller juridisk rådgivning. Data skyddas med avancerad säkerhet, men allvarliga hot kan granskas manuellt. För minderåriga prioriteras säkerhet framför frihet och integritet.

Relaterade artiklar

åldersverifiering ios chatgpt barn android openai

åldersverifiering nyheter ios chatgpt barn android openai