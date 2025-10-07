ChatGPT växer på fler sätt än ett

OpenAI har lanserat en ny funktion som gör det möjligt att använda appar direkt i ChatGPT. Det innebär att användare kan interagera med tjänster som Spotify, Expedia och Klarna utan att lämna chattfönstret. Genom att aktivera apparna i inställningarna får man tillgång till ett växande ekosystem där ChatGPT kan till exempel spela upp musik, boka resor eller ge personliga rekommendationer baserat på användarens behov.

Spotify har samtidigt introducerat en ny funktion som gör det möjligt att få skräddarsydda musikförslag via ChatGPT, där användaren kan beskriva sin sinnesstämning eller aktivitet och få spellistor som matchar. För utvecklare öppnar detta upp en ny kanal att nå användare direkt i konversationer, och för användare blir det enklare att kombinera AI med vardagliga tjänster.

Samtidigt med lanseringen av appstödet meddelade OpenAI:s vd Sam Altman att ChatGPT nu har över 800 miljoner aktiva användare varje vecka. Användarna sträcker sig över hela världen och använder ChatGPT för allt från att skriva texter och lösa problem till att få hjälp med planering, kodning och kommunikation.