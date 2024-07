CMF presenterar nya lurar och ny smartklocka

CMF har visserligen presenterat sin första mobil i form av CMF Phone 1, men de drar även upp ridån för fler produkter – en ny smartklocka i form av CMF Watch Pro 2, och lurarna CMF Buds Pro 2.

CMF Buds Pro 2

En av de stora nyheterna som Buds Pro 2 erbjuder har inte direkt med lurarna att göra utan laddfordralet och form av ett reglage CMF kallar Smart Dial. Användaren kan exempelvis vrida på reglaget för att justera volymen och hantera uppspelning, trycka på det för att styra brusreduceringen, aktivera röstassistenten, eller stänga av mikrofonen under möten. Smart Dial-funktionerna kan även anpassas via Nothing X-appen.

Lurarna innehåller två stycken element för att få en så bred ljudåtergivning som möjligt. Ett element på 11 millimeter som tar hand om bas, och den kompletteras av en diskant på 6 millimeter. Tillsammans täcker de frekvenser från 20 Hz upp till 40 KHz.

Den aktiva brusreduceringen når upp till 50 dB och ett frekvensområde på upp till 5000 Hz för att dämpa omgivningen ljud så effektivt som möjligt. Den kan även automatiskt identifiera ljud som läcker från lurarna och kompensera för detta, och på så sätt blockera ännu mer ljud.

6 stycken mikrofoner ska ge så klart ljud som möjligt vid samtal, och här använder man Clear Voice Technology 2.0 för att filtrera bort omgivningens ljud så att den du pratar med inte här dem.

Batteritiden för lurarna ligger på upp till 11 timmar utan brusreducering, och upp till 43 timmar om man inkluderar fodralet.

Priset ligger på 59 euro.





CMF Watch Pro 2

Mycket kring Watch Pro 2 handlar om anpassning. Aluminiumboetter har till exempel en utbytbar ring för att kunna göra klockan mer personlig, och armband finns tillgängliga inte bara i olika färger utan även material som silikon och läder. Det finns även fler än 100 olika anpassningsbara urtavlor från dynamiska och interaktiva till statiska med always-on-stöd.

Smartklockan CMF Watch Pro 2 har en 1,32 tum stor amoled-skärm med AoD (Always-on display) och en upplösning på 466x466 pixlar. Ljusstycken ligger på 620 nits

Batteritiden ska ligga på upp till 11 dagar vid vad CMF kallar normalt användande och 9 dagar vid intensivt användande. Om du använder den inbyggda mikrofonen och högtalaren för mobilsamtal via Bluetooth, ska batteriet räcka i upp till 17,4 timmar.

Sensorerna omfattar accelerometer, ljussensor, samt sensor för hjärtfrekvens och SpO₂-syremättnad i blodet. Den är IP68-klassificerad med 120 träningsprofiler, varav fem av dessa identifieras automatiskt. Bland mer tekniska specifikationer finns stöd för fem positioneringstekniker (GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou) och Bluetooth 5.3.

Priset ligger på 69 euro.