Pebble visar upp smartklockan Pebble Time 2

Pebble har nu visat upp sin nya smartklocka Pebble Time 2, som bygger vidare på de preliminära skisserna som presenterades i mars. Den slutliga designen har förfinats med en boett och knappar i rostfritt stål samt en platt frontpanel i härdat glas som ger en mer robust känsla. Företaget visade även upp ett tidigt ingenjörsprov som belyser de justeringar som gjorts sedan de första konceptbilderna.

Utöver designuppdateringarna planeras Pebble Time 2 att komma i fyra olika färgvarianter, där namnen ännu inte är fastställda. När färgvalen är klara kommer alla som förbeställt klockan att få möjlighet att välja den variant de vill ha via en enkät som skickas ut av tillverkaren. Förhandsbokningar öppnade till ett pris av 225 dollar och leveranser beräknas starta i december 2025.

Den tekniska specifikationen innehåller en 1,5 tum 64-färgs e-pappersskärm med pekfunktion, RGB-bakgrundsbelysning och en extra mikrofon för framtida funktioner som aktiv brusreducering. Klockan utrustas med pulsmätare, stegräknare, sömnspårning, kompass och högtalare, samt en lineär vibrationsmotor. Batteritiden är uppskattad till 30 dagar och remmen fästs snabbt med ett 22 mm system. Bakstycket är skruvmonterat och vattentätheten kommer att anges senare i samband med certifiering.