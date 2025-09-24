Bli plusmedlem
Xiaomi tar sats med nya operativsystemet

Då kommer Hyper OS 3 att rullas ut

Xiaomis operativsystem står redo med version 3, och företaget har nu gått ut med vilka enheter som får det och ungefär när.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Xiaomi har meddelat att den globala utrullningen av operativsystemet HyperOS 3 inleds i oktober 2025 och pågår till minst mars 2026. 

I den första fasen får över 20 modeller stabila uppdateringar, däribland Xiaomi 15T och 15T Pro. Samma månad levereras Watch S4 41 mm, Smart Band 10 Glimmer Edition, Redmi Pad 2 Pro och Xiaomi Pad Mini med HyperOS 3 förinstallerat. 

Under november och december uppdateras äldre enheter som Xiaomi 14 och Poco F6-serien. Avslutningsvis ingår även Xiaomi 12-serien och större delen av Redmi Note 13-serien i utrullningens tredje fas. 

Oktober och november

Mobiler 

Xiaomi 15T Pro 

Xiaomi 15T 

Xiaomi 15 Ultra 

Xiaomi 15 

Xiaomi MIX Flip 

REDMI Note 14 Pro+ 5G 

REDMI Note 14 Pro 5G 

REDMI Note 14 Pro 

REDMI Note 14 

POCO F7 Ultra 

POCO F7 Pro 

POCO F7 

POCO X7 Pro Iron Man Edition 

POCO X7 Pro 

POCO X7 

Surfplattor 

Xiaomi Pad Mini 

Xiaomi Pad 7 Pro 

Xiaomi Pad 7 

Wearables 

Xiaomi Watch S4 41mm 

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition 

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition 

Xiaomi Smart Band 10 

 

November och december 

Mobiler 

Xiaomi 14 Ultra 

Xiaomi 14 

Xiaomi 14T Pro 

Xiaomi 14T 

REDMI Note 13 Pro 

REDMI 15 

REDMI 14C 

REDMI 13 

REDMI 13X 

POCO F6 Pro 

POCO F6 

POCO X6 Pro 

POCO M7 

POCO M6 Pro 

POCO M6 

POCO C75 

Surfplattor 

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 

REDMI Pad 2 Pro 5G 

REDMI Pad 2 Pro 

REDMI Pad 2 4G 

REDMI Pad 2 

 

December till mars 2026 

Mobiler 

Xiaomi 13 Ultra 

Xiaomi 13 Pro 

Xiaomi 13 

Xiaomi 13T Pro 

Xiaomi 13T 

Xiaomi 13 Lite 

Xiaomi 12 Pro 

Xiaomi 12 

Xiaomi 12T Pro 

REDMI Note 14 5G 

REDMI Note 14S 

REDMI Note 13 Pro+ 5G 

REDMI Note 13 Pro 5G 

REDMI Note 13 5G 

REDMI 13 5G 

REDMI 13C 5G 

REDMI 13C 

POCO F5 Pro 

POCO F5 

POCO X6 

POCO M7 Pro 5G 

POCO C65 

Surfplattor 

REDMI Pad Pro 5G 

REDMI Pad Pro 

REDMI Pad SE 8.7 4G 

REDMI Pad SE 8.7 

POCO Pad 

