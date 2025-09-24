-
Xiaomi tar sats med nya operativsystemet
Då kommer Hyper OS 3 att rullas ut
Xiaomis operativsystem står redo med version 3, och företaget har nu gått ut med vilka enheter som får det och ungefär när.
Xiaomi har meddelat att den globala utrullningen av operativsystemet HyperOS 3 inleds i oktober 2025 och pågår till minst mars 2026.
I den första fasen får över 20 modeller stabila uppdateringar, däribland Xiaomi 15T och 15T Pro. Samma månad levereras Watch S4 41 mm, Smart Band 10 Glimmer Edition, Redmi Pad 2 Pro och Xiaomi Pad Mini med HyperOS 3 förinstallerat.
Under november och december uppdateras äldre enheter som Xiaomi 14 och Poco F6-serien. Avslutningsvis ingår även Xiaomi 12-serien och större delen av Redmi Note 13-serien i utrullningens tredje fas.
Oktober och november
Mobiler
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15
Xiaomi MIX Flip
REDMI Note 14 Pro+ 5G
REDMI Note 14 Pro 5G
REDMI Note 14 Pro
REDMI Note 14
POCO F7 Ultra
POCO F7 Pro
POCO F7
POCO X7 Pro Iron Man Edition
POCO X7 Pro
POCO X7
Surfplattor
Xiaomi Pad Mini
Xiaomi Pad 7 Pro
Xiaomi Pad 7
Wearables
Xiaomi Watch S4 41mm
Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
Xiaomi Smart Band 10
November och december
Mobiler
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T
REDMI Note 13 Pro
REDMI 15
REDMI 14C
REDMI 13
REDMI 13X
POCO F6 Pro
POCO F6
POCO X6 Pro
POCO M7
POCO M6 Pro
POCO M6
POCO C75
Surfplattor
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
REDMI Pad 2 Pro 5G
REDMI Pad 2 Pro
REDMI Pad 2 4G
REDMI Pad 2
December till mars 2026
Mobiler
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12T Pro
REDMI Note 14 5G
REDMI Note 14S
REDMI Note 13 Pro+ 5G
REDMI Note 13 Pro 5G
REDMI Note 13 5G
REDMI 13 5G
REDMI 13C 5G
REDMI 13C
POCO F5 Pro
POCO F5
POCO X6
POCO M7 Pro 5G
POCO C65
Surfplattor
REDMI Pad Pro 5G
REDMI Pad Pro
REDMI Pad SE 8.7 4G
REDMI Pad SE 8.7
POCO Pad