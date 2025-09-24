Då kommer Hyper OS 3 att rullas ut

Xiaomi har meddelat att den globala utrullningen av operativsystemet HyperOS 3 inleds i oktober 2025 och pågår till minst mars 2026.

I den första fasen får över 20 modeller stabila uppdateringar, däribland Xiaomi 15T och 15T Pro. Samma månad levereras Watch S4 41 mm, Smart Band 10 Glimmer Edition, Redmi Pad 2 Pro och Xiaomi Pad Mini med HyperOS 3 förinstallerat.

Under november och december uppdateras äldre enheter som Xiaomi 14 och Poco F6-serien. Avslutningsvis ingår även Xiaomi 12-serien och större delen av Redmi Note 13-serien i utrullningens tredje fas.

Oktober och november

Mobiler

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7 Pro

POCO X7

Surfplattor

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Wearables

Xiaomi Watch S4 41mm

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

November och december

Mobiler

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

REDMI Note 13 Pro

REDMI 15

REDMI 14C

REDMI 13

REDMI 13X

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Surfplattor

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

REDMI Pad 2 Pro 5G

REDMI Pad 2 Pro

REDMI Pad 2 4G

REDMI Pad 2

December till mars 2026

Mobiler

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 14S

REDMI Note 13 Pro+ 5G

REDMI Note 13 Pro 5G

REDMI Note 13 5G

REDMI 13 5G

REDMI 13C 5G

REDMI 13C

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C65

Surfplattor

REDMI Pad Pro 5G

REDMI Pad Pro

REDMI Pad SE 8.7 4G

REDMI Pad SE 8.7

POCO Pad