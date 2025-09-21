Då kommer One UI 8.5 och One UI 9.0

Samsung befinner sig för tillfället mitt uppe i att rulla ut Android 16-baserade One UI 8, men framtiden är snart här för de nya versionerna. Redan nu har det upptäckts väldigt tidigare versioner av One UI 8.5, som i sin tur innehåller referenser till One UI 9. Detta enligt publikationen SamMobile.

One UI 9 uppges komma att bygga på Android 17 och väntas bli större än både One UI 8.5 och One UI 8.0. Just nu är det oklart när One UI 9.0 släpps, de kommande vikbara modellerna Galaxy Z Fold och Galaxy Z Flip förväntas lanseras med One UI 9.0 från start. Däremot förväntas Galaxy S26-serien lanseras med en Android 16-baserad One UI 8.5 men blir troligen de första att uppgraderas till version 9.0 efter släppet.

Det här kan komma att innebära en fundamental skillnad jämfört med tidigare One UI-lanseringar, där anledningen är att Google har förändrat sina utvecklings- och lanseringsscheman för nya versioner av Android. Tidigare har flaggskeppen i Galaxy S-serien, som brukar komma i januari-februari, lanserats med den senaste One UI-versionen eftersom Google tidigare släppte nya Android på hösten. Då fick de vikbara Galaxy Z-modellerna istället en större uppdatering.

Nu kan Googles förändring istället medföra att det blir Galaxy Z-modellerna som lanseras med den nya generationen, medan Galaxy S-modellerna för en större uppdatering.