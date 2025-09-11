EU får inte Apples realtidsöversättningar

Apple har introducerat en funktion för live-översättning med Airpods, men den blockeras för användare som befinner sig i EU med ett EU-registrerat Apple-konto.

Enligt Apples supportdokumentation krävs Airpods Pro 2 eller senare tillsammans med Iphone 15 Pro eller nyare samt de senaste mjukvaruversionerna för att översättningstjänsten ska fungera. Funktionen aktiveras automatiskt när användaren lämnar EU och reser till en region där tjänsten är tillåten, men inom unionen förblir den inaktiverad och Apple har inte gett någon officiell förklaring till beslutet.