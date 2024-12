EU ska skapa eget satellitnätverk

EU-kommissionen har gett klartecken till konsortiet SpaceRISE att påbörja byggandet av ett omfattande satellitnätverk som ska förse jorden med internet. Nätverket, som fått namnet IRIS² - "Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite" - kommer att fungera på liknande sätt som SpaceX Starlink, Amazons Kuiper och OneWeb.

Initialt kommer IRIS² att bestå av 290 satelliter placerade i både låg omloppsbana (LEO) och medelhög omloppsbana (MEO). Projektet beräknas kosta 10,6 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 121,5 miljarder svenska kronor, och målet är att nätverket ska vara i drift någon gång under 2030.

IRIS² kommer att finansieras av EU, europeiska rymdmyndigheten ESA samt företagen inom SpaceRISE-konsortiet, där tre av de mest framträdande är de europeiska satellitföretagen SES, Eutelsat och Hispasat. Bland underleverantörerna finns aktörer som Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange och Hisdesat.

En av avsikterna med IRIS² är att ge Europa en mer ökad självständighet inom rymdbaserad kommunikation. Genom att utveckla ett eget satellitnätverk minskar beroendet av icke-europeiska system, och ska stärka kontinentens position inom rymdteknologi och säkerhet.