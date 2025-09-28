Apple skyller bristande funktionalitet på EU

Apple menar att EU:s nya lag Digital Markets Act (DMA) tvingar företaget att skjuta upp flera efterlängtade funktioner för användare i Europa. Enligt Apple kräver DMA att nya funktioner också ska fungera på icke-Apple-enheter innan de kan släppas i EU, vilket fördyrar och försenar arbetet med tekniken.

Bland de försenade nyheterna nämner Apple Live Translation med AirPods, spegling av Iphone på Mac samt kartfunktionerna Visited Places och Preferred Routes. Företaget uppger att det inte finns någon säker lösning för att dela dessa funktioner utan att äventyra användarnas integritet och säkerhet.

Apple varnar också för att DMA öppnar dörren för sideloading samt alternativa appbutiker och betalningssystem som inte håller App Stores höga säkerhetskrav. Det ökar risken för skadlig kod, bedrägerier och förvirring kring var appar kommer ifrån och vem som ansvarar för dem.

En annan kritisk punkt är att DMA tvingar Apple att dela känslig användardata, som fullständigt notisinnehåll och historik över wifi-nätverk, med andra företag. Apple varnar för att det kan underlätta övervakning och spårning av EU-medborgare.

Företaget uppmanar nu EU att ompröva reglerna så att europeiska kunder får samma användarupplevelse och skydd som Apple-användare i resten av världen.