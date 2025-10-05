Signal hotar lämna Europa

Meddelandetjänsten Signal säger att tjänsten kan lämna Tyskland och hela Europa om EU:s förslag kallat Chat Control går igenom. Företaget menar att regeln skulle tvinga dem att bygga in lokal skanning i användarnas enheter, något de anser bryter mot slutna krypteringslösningar och hotar säkerheten för användare som journalister, aktivister och andra som behöver privat kommunikation.

Chat Control är ett förslag från EU som kräver att meddelandeappar skannar meddelanden, bilder och videor på användarnas enheter för att upptäcka material som rör sexuella övergrepp mot barn innan innehållet krypteras eller skickas. Förslaget föreslår att skanning sker med hjälp av databaser och AI-modeller, något som kritiker varnar kan skapa nya sårbarheter och göra det möjligt att utöka övervakningen till andra typer av innehåll via uppdateringar.

Omröstningen i ministerrådet planeras till den 14 oktober och flera medlemsländer stödjer förslaget medan andra är emot eller osäkra, vilket gör Tysklands position avgörande. Teknikexperter och civilsamhälle varnar för att klientskanning kan underminera kryptering och skapa risker för både personlig integritet och nationell säkerhet om den införs på bred front.