EU tvingar Apple sänka strålningsnivåer i Iphone

EU har beordrat Apple att släppa en mjukvaruuppdatering för Iphone 12 i hela EU. Syftet är att sänka telefonens elektromagnetiska strålningsnivåer så att de följer EU:s hälsostandarder.

I september 2023 stoppades försäljningen av Iphone 12 i Frankrike efter att den överskridit gränsvärdet för hur mycket strålning kroppen absorberar (SAR). Apple åtgärdade felet med en uppdatering som inaktiverade en signalboost-funktion när telefonen är nära kroppen.

Mobiltelefoner skickar och tar emot radiovågor, ungefär som en radio eller en wifi-router. Strålningen mäts i SAR (Specific Absorption Rate), som visar hur mycket energi din kropp tar upp. EU:s gräns är 2 watt per kilo vävnad. Uppdateringen ser till att telefonen inte sänder starkt direkt mot kroppen.

Annons

EU-kommissionen har nu godkänt Frankrikes beslut och Apple kommer under de kommande veckorna att rulla ut uppdateringen till alla 27 medlemsländer. Apple hävdar att Iphone 12 alltid varit säker att använda, men respekterar EU:s krav.