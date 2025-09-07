-
Dyrt att utnyttja en maktposition
EU utdömer rekordböter mot Google
Med böter på nästan tre miljarder euro markerar EU att det inte längre accepterar att Google utnyttjar sin dominerande ställning inom annonsering.
EU-kommissionen har utdömt böter på 2,95 miljarder euro mot Google för att företaget missbrukat sin dominerande ställning inom annonseringsteknik. Bötesbeloppet är det högsta som EU delat ut hittills och motsvarar ungefär 32,4 miljarder kronor.
Kommissionen menar att Google under mer än tio år gynnat sina egna annonssystem på bekostnad av konkurrenter, vilket har lett till minskad konkurrens och högre kostnader för annonsörer. Enligt EU har dessa kostnader troligen förts vidare till konsumenterna genom dyrare varor och tjänster.
Det är tredje gången Google bryter mot EU:s konkurrensregler, vilket gjorde att bötesbeloppet höjdes. Utöver böterna kräver kommissionen att Google omedelbart upphör med sina olagliga metoder och åtgärdar den intressekonflikt som finns i annonsteknikbranschen.
Google har 60 dagar på sig att presentera en plan för hur företaget tänker rätta till problemen. Misslyckas de med det kan kommissionen införa ytterligare åtgärder, inklusive strukturella ingrepp, och företaget har meddelat att det planerar att överklaga beslutet.