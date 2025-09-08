Fokus på skärm och välmående i Skolutmaningen 2025

Plan International och Telenor Sverige har lanserat Skolutmaningen 2025 där elever i mellan- och högstadiet får göra korta filmer på temat ”Skärmen och välmåendet”. Genom filmerna, som får vara högst tre minuter långa, får eleverna reflektera över hur skärmanvändning påverkar deras vardag och rättigheter online. Fem klasser kommer belönas med 10000 kronor var till klasskassan.

Tävlingen pågår mellan 8 september och 7 december 2025 och varje klass kan skicka in ett bidrag. En jury bestående av bland andra kriminologen och författaren Maria Dufva samt Telenor Sveriges vd Jonas Edén utser de fem vinnande bidragen.

Nina Freye, ansvarig för social hållbarhet på Telenor, säger att det är viktigt att barn och unga får dela sina erfarenheter av livet online för att vuxna ska kunna lära och skapa bättre förutsättningar för trygghet och välmående. Kriminologen Maria Dufva framhåller att det inte är skärmarna i sig som är farliga utan hur de används, och att kunskap om det digitala livet borde läras ut systematiskt på samma sätt som brandövningar.

Sedan 2023 samarbetar Plan International och Telenor Sverige för att stärka barns digitala kompetens och trygghet på nätet genom initiativ som Skolutmaningen, skolmaterial och Nätprat.

Klasser som vill medverka kan hitta all information här.