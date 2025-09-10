Försäljningen av mobiler ökar med Google i täten

En ny rapport från Counterpoint Research visar att försäljningen av dyrare smartphones, med ett pris över 600 dollar, nådde rekordnivåer under första halvåret 2025. Försäljningen ökade med åtta procent jämfört med samma period förra året, vilket är den högsta tillväxttakten någonsin för den här perioden.

Den breda smartphonemarknaden växte med fyra procent under samma tidsram. Trenden kallas för “premiumisering”, där allt fler konsumenter väljer dyrare telefoner för att få bättre prestanda och nya funktioner. Premiumsegmentet stod för över sextio procent av den globala intäkten från smartphones.

Apple behåller förstaplatsen med en marknadsandel på 62 procent och en tillväxt på tre procent jämfört med förra året. Företaget har lyckats öka försäljningen i nya marknader, men förlorade i Kina till konkurrenterna Huawei och Xiaomi.

Samsung hamnar på andra plats med en tillväxt på sju procent. Den nya S25-serien har sålt bättre än föregångaren S24, och den kommande Z Fold7-modellen förväntas öka Samsungs försäljning ytterligare.

Xiaomi steg till tredje plats med en imponerande tillväxt på 55 procent. Merparten av ökningen kommer från den kinesiska marknaden där Xiaomi nu drar nytta av samarbetet mellan mobilverksamheten, elbilar och uppkopplade hemprodukter.

Google har klättrat in bland de fem största varumärkena för premiumtelefoner efter fem år av utmaningar. Försäljningen av Pixel 9-serien ökade med 105 procent tack vare nya marknader och en tydligare satsning på AI-funktioner i telefonernas mjukvara.

Rapporten pekar även på att telefoner med stöd för generativ AI stod för över 80 procent av premiumförsäljningen under första halvåret.