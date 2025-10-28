Första bilderna på Samsung Galaxy Z Trifold

Samsung visade de första bilderna på sin prototyp Galaxy Z TriFold vid K‑Tech Showcase under APEC 2025, där enheten låg inlåst i en monter och endast få besökare kunde se den på nära håll. Det rapporterar publikationen SamMobile.

Den nya dubbelvikta modellen har två gångjärn och kan vikas ihop till en vanlig telefon eller fällas ut till en större surfplatteliknande skärm. Som mer traditionell telefon mäter skärmen omkring 6,5 tum och i uppfällt läge omkring 10 tum. Samsung beskriver visningen som ett steg i pågående forskning och utveckling för nästa generations formfaktorer och säger att en sådan enhet väntas introduceras för användare under året.

Mer specifik information lär dyka upp inom kort.