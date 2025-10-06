-
På sätt och vis vid vägs ände
Galaxy S22-serien får sin sista uppdatering
Efter tre år och tre nya operativsystem får nu Samsungs populära S22-serie sin fjärde och sista Android-version.
Samsung har börjat rulla ut Android 16 till Galaxy S22-serien, vilket markerar slutet på de stora systemuppdateringarna för dessa modeller. Den nya versionen bygger på Samsungs gränssnitt One UI 8 och är nu tillgänglig för Galaxy S22, S22+ och S22 Ultra. Med en filstorlek på över 3 GB innehåller uppdateringen flera förbättringar, men innebär också att serien nu har nått sin sista stora Android-version.
Galaxy S22-serien lanserades 2022 med Android 12 och blev Samsungs första S-flaggskepp med inbyggd S Pen i Ultra-modellen. Designen från denna generation har fortsatt att påverka Samsungs senare modeller, inklusive Galaxy S25. Enligt företagets uppdateringspolicy har S22-serien fått fyra stora Android-versioner, vilket nu avslutas med Android 16.
Trots att inga fler stora systemuppdateringar är planerade, kommer Samsung att fortsätta leverera säkerhetsuppdateringar under minst ett år framöver. Dessutom finns det goda chanser att en mindre uppdatering, One UI 8.5, släpps i början av nästa år, då den baserar sig på Android 16.