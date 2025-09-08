-
Utökat filstöd
Gemini-appen har fått stöd för ljudfiler
Google har lagt till en efterlängtad funktion som gör det möjligt att ladda upp inspelat ljud direkt i appen.
Google har uppdaterat sin AI-app Gemini med en funktion som många användare länge har efterfrågat: möjligheten att ladda upp ljudfiler. Det konstaterar Josh Woodward, vice vd för Google Labs och Gemini, i ett inlägg på X.
Funktionen är nu tillgänglig på Android, Ios och via webbläsaren, vilket gör det enklare för användare att interagera med AI:n genom inspelat ljud.
Genom att klicka på plustecknet i appen kan man nu välja att ladda upp filer, inklusive populära ljudformat som MP3 och WAV. Den nya funktionen gör det möjligt att bifoga upp till tio filer i en och samma prompt. För användare med gratisversionen är den totala ljudlängden begränsad till tio minuter, medan betalande användare med Google AI Pro eller AI Ultra får en betydligt generösare gräns på tre timmar.