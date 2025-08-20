-
Googles Pixel 10-lansering på djupet
-
Krönika: När AI behöver en ständig övervakare
-
Långtidstest: Samsung Galaxy S25
-
Krönika: När AI meckar med våra bilder utan att vi bett om det
-
Allt du behöver veta om mobilens skärm
-
Krönika: Tunnare telefoner som gör skillnad
-
Specialtest: Dubbel batteritid med esim i Galaxy Watch 8 Classic
-
Krönika: In i framtiden med en uråldrig mobil
-
Samsung Galaxy S7 vs S25 – Så mycket har hänt på nio år
-
Duell i tunnaste vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Honor Magic V3
Gemini för hemmet
Google avslöjar ny assistent
Det smarta hemmet får en ny assistent i form av Gemini for Home.
Google lanserade under Made by Google 2025 en ny AI-assistent kallad Gemini for Home, som ska ersätta den befintliga Google Assistant främst i produkter för det smarta hemmet. Gemini for Home bygger på avancerade språkmodeller och ska komma att förstå användarens avsikt bättre än tidigare versioner.
Den nya assistenten kan hantera flera kommandon i en och samma mening, till exempel att dämpa belysningen och sänka temperaturen. Den kan också skapa kalenderhändelser, lägga till ingredienser till inköpslistor och starta timers. För musik kan användaren beskriva en låt med vaga ledtrådar, som ”den där sommarhiten om racerbilar”, och Gemini ska hitta rätt låt. Dessutom introduceras Gemini Live, som gör det möjligt att föra en följd av frågor utan att behöva säga sitt väckord mellan varje fråga.
I oktober lanseras Gemini for Home i tidig åtkomst på befintliga Google Home-högtalare och smarta skärmar. Uppdateringen ersätter Google Assistant gradvis, och det kommer att finnas både en gratisversion och en prenumerationsbaserad variant.