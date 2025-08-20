Google avslöjar ny assistent

Google lanserade under Made by Google 2025 en ny AI-assistent kallad Gemini for Home, som ska ersätta den befintliga Google Assistant främst i produkter för det smarta hemmet. Gemini for Home bygger på avancerade språkmodeller och ska komma att förstå användarens avsikt bättre än tidigare versioner.

Den nya assistenten kan hantera flera kommandon i en och samma mening, till exempel att dämpa belysningen och sänka temperaturen. Den kan också skapa kalenderhändelser, lägga till ingredienser till inköpslistor och starta timers. För musik kan användaren beskriva en låt med vaga ledtrådar, som ”den där sommarhiten om racerbilar”, och Gemini ska hitta rätt låt. Dessutom introduceras Gemini Live, som gör det möjligt att föra en följd av frågor utan att behöva säga sitt väckord mellan varje fråga.

I oktober lanseras Gemini for Home i tidig åtkomst på befintliga Google Home-högtalare och smarta skärmar. Uppdateringen ersätter Google Assistant gradvis, och det kommer att finnas både en gratisversion och en prenumerationsbaserad variant.