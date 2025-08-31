-
Google lanserar samtalskort
Google presenterar nu officiellt möjligheten att skapa samtalskort som visas för den du ringer till.
Google har introducerat en ny funktion i sin telefonpp som kallas samtalskort. Funktionen är tillgänglig globalt för Pixel-telefoner och andra Android-enheter som använder Googles telefon- och kontaktappar. För att använda samtalskorten krävs version 188 eller senare av telefonappen
Samtalskort ger dig möjlighet att anpassa hela samtalsskärmen med en egen bild i helskärm. Du kan även välja teckensnitt, textstorlek och färg på ditt namn samt använda Google Foto-väljaren, kameran eller telefonens fotoalbum för bakgrunder
När du har skapat ett samtalskort visas det både vid inkommande och utgående samtal och i Google Kontakter-appen. Du kommer också att se de samtalskort som dina kontakter har gjort för dig när de ringer.
För att komma igång uppdaterar du Google Phone-appen till version 188 eller senare, öppnar appen, går till inställningarna för uppringaren eller direkt i Kontakter och väljer att skapa ett nytt samtalskort. Därefter kan du välja bild och anpassa textformat för både dina egna samtalsskärmar och för kontakter du vill ge ett personligt kort.
Observera att funktionen och uppdateringarna håller på att rullas ut, så om du inte har fått den ännu får du vänta ett tag till.