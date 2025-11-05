-
Navigera med AI
Google Maps får inbakad Gemini
Google har börjat rulla ut uppdateringar för Google Maps som ger navigationen nya AI-funktioner.
Google Maps får flera nya funktioner byggda med Googles AI Gemini som ska göra navigering enklare och mer konversationsbaserad.
En ny handsfree‑assistent låter användaren styra kartan med röst, hitta stopp längs rutten, dela beräknad ankomsttid och utföra flerstegsuppgifter utan att ta händerna från ratten. Kartan får också ett landmärkesläge som visar och talar om tydliga landmärken, till exempel restauranger eller kända byggnader, för att göra svänganvisningar mer intuitiva.
Google inför även proaktiva trafikalarm som varnar för oväntade störningar även när användaren inte aktivt navigerar. Dessutom utökas Lens med Gemini, så att du via kameran kan peka på platser och få talade, kontextuella svar om till exempel populära rätter eller stämningen på en restaurang.
Funktionerna rullas ut successivt, med början i USA och tillgänglighet på Android och Ios där Gemini stöds. Google beskriver uppdateringarna som steg för att göra navigering mer naturlig och hjälpsam för användare.