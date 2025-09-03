Google slipper sälja Chrome

Google får behålla webbläsaren Chrome efter en dom i USA. Domen slår fast att en försäljning av Chrome skulle gå för långt och riskera att skada användare, eftersom Google inte har visat att det inte finns mindre ingripande åtgärder som kan återställa konkurrensen på sökmarknaden. Det rapporterar publikationen The Verge.

Domstolen förbjuder dock Google att ingå exklusiva distributionsavtal för sök- eller AI-tjänster och kräver att företaget delar sökdata med kvalificerade konkurrenter till självkostnadspris. Samtidigt får Google fortsätta betala Apple och Mozilla för att ha dess sökmotor som förvald i deras webbläsare.

Reaktionen blev omedelbar kritik från bland andra DuckDuckGo, som menar att de nya åtgärderna inte räcker för att bryta Googles dominans. Justitiedepartementet överväger att överklaga beslutet, vilket kan förlänga rättsprocessen i flera år.