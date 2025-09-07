Lanseringsplanerna har läckt?
Hela listan: Då får Samsung-enheter Android 16
Utrullningen kommer att starta i mitten av september och hålla på fram till början av november.
Medan Samsung har nöjt sig med att säga att skarpa versionen av Android 16-baserade One UI 8 är på gång, så har nu det påstådda lanseringsschemat läckt. Först ut är föga förvånande flaggskeppsmodellerna, medan Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE, Galaxy S25 FE, och Galaxy Tab S11-serien kommer förinstallerade med One UI 8.
Enligt vad som påstås vara ett läckt lanseringsschema finns nu datum på samtliga modeller av mobiler, klockor och surfplattor som kommer att få uppgraderingen. Enligt listan kommer utrullningen att inledas den 18 september och hålla på till början av november.
Galaxy S-serien
- Galaxy S25 Ultra - 18 september
- Galaxy S25+ - 18 september
- Galaxy S25 - 18 september
- Galaxy S25 Edge - 25 september
- Galaxy S24 Ultra - 25 september
- Galaxy S24+ - 25 september
- Galaxy S24 FE - 25 september
- Galaxy S24 - 25 september
- Galaxy S23 Ultra - 2 oktober
- Galaxy S23+ - 2 oktober
- Galaxy S23 FE - 2 oktober
- Galaxy S23 - 2 oktober
- Galaxy S22 Ultra - 6 oktober
- Galaxy S22+ - 6 oktober
- Galaxy S22 - 6 oktober
- Galaxy S21 FE 5G - 2 oktober
Vikbara
- Galaxy Z Fold 6 - 2 oktober
- Galaxy Z Flip 6 - 2 oktober
- Galaxy Z Fold 5 - 13 oktober
- Galaxy Z Flip 5 - 13 oktober
- Galaxy Z Fold 4 - 6 oktober
- Galaxy Z Flip 4 - 6 oktober
A-serien
- Galaxy A56 5G - 25 september
- Galaxy A36 5G - 25 september
- Galaxy A55 5G - 6 oktober
- Galaxy A54 5G - 13 oktober
- Galaxy A53 5G - 30 oktober
- Galaxy A52s 5G - 13 oktober
- Galaxy A35 5G - 30 oktober
- Galaxy A34 5G - 30 oktober
- Galaxy A33 5G - 30 oktober
- Galaxy A26 5G - 2 oktober
- Galaxy A25 5G - 16 oktober
- Galaxy A23 5G - 16 oktober
- Galaxy A17 5G - 2 oktober
- Galaxy A16 5G - 2 oktober
- Galaxy A15 5G - 20 oktober
- Galaxy A06 - 23 oktober
M-serien
- Galaxy M34 5G - 20 oktober
- Galaxy M33 5G - 27 oktober
- Galaxy M15 5G - 27 oktober
Xcover-serien
- Galaxy XCover 7 Pro - 10 november
- Galaxy XCover 7 - 23 oktober
- Galaxy XCover 6 Pro - 23 oktober
Surfplattor
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G - 1 oktober
- Galaxy Tab S10 Ultra - 1 oktober
- Galaxy Tab S10+ 5G - 1 oktober
- Galaxy Tab S10+ - 1 oktober
- Galaxy Tab S10 FE+ 5G - 9 oktober
- Galaxy Tab S10 FE+ - 9 oktober
- Galaxy Tab S10 FE 5G - 9 oktober
- Galaxy Tab S10 FE - 9 oktober
- Galaxy Tab S9 Ultra - 23 oktober
- Galaxy Tab S9+ - 23 oktober
- Galaxy Tab S9 - 23 oktober
- Galaxy Tab S9 FE+ - 13 oktober
- Galaxy Tab S9 FE - 13 oktober
- Galaxy Tab S8 Ultra - 23 oktober
- Galaxy Tab S8+ - 23 oktober
- Galaxy Tab S8 - 23 oktober
- Galaxy Tab S8 Lite - 9 oktober
- Galaxy Tab S6 Lite - 23 oktober
- Galaxy Tab Active 5 Pro 5G - 7 november
- Galaxy Tab Active 5 5G - 16 oktober
- Galaxy Tab Active 5 - 16 oktober
- Galaxy Tab A9 - 5 november
Galaxy Watch
- Galaxy Watch 7 - 1 oktober
- Galaxy Watch 6 - 1 oktober
- Galaxy Watch FE - 1 oktober
- Galaxy Watch 5 Pro - 3 november
- Galaxy Watch 5 - 3 november
- Galaxy Watch 4 Classic - 3 november
- Galaxy Watch 4 - 3 november