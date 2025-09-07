Hela listan: Då får Samsung-enheter Android 16

Medan Samsung har nöjt sig med att säga att skarpa versionen av Android 16-baserade One UI 8 är på gång, så har nu det påstådda lanseringsschemat läckt. Först ut är föga förvånande flaggskeppsmodellerna, medan Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE, Galaxy S25 FE, och Galaxy Tab S11-serien kommer förinstallerade med One UI 8.

Enligt vad som påstås vara ett läckt lanseringsschema finns nu datum på samtliga modeller av mobiler, klockor och surfplattor som kommer att få uppgraderingen. Enligt listan kommer utrullningen att inledas den 18 september och hålla på till början av november.

Galaxy S-serien

Galaxy S25 Ultra - 18 september

Galaxy S25+ - 18 september

Galaxy S25 - 18 september

Galaxy S25 Edge - 25 september

Galaxy S24 Ultra - 25 september

Galaxy S24+ - 25 september

Galaxy S24 FE - 25 september

Galaxy S24 - 25 september

Galaxy S23 Ultra - 2 oktober

Galaxy S23+ - 2 oktober

Galaxy S23 FE - 2 oktober

Galaxy S23 - 2 oktober

Galaxy S22 Ultra - 6 oktober

Galaxy S22+ - 6 oktober

Galaxy S22 - 6 oktober

Galaxy S21 FE 5G - 2 oktober

Vikbara

Galaxy Z Fold 6 - 2 oktober

Galaxy Z Flip 6 - 2 oktober

Galaxy Z Fold 5 - 13 oktober

Galaxy Z Flip 5 - 13 oktober

Galaxy Z Fold 4 - 6 oktober

Galaxy Z Flip 4 - 6 oktober

A-serien

Galaxy A56 5G - 25 september

Galaxy A36 5G - 25 september

Galaxy A55 5G - 6 oktober

Galaxy A54 5G - 13 oktober

Galaxy A53 5G - 30 oktober

Galaxy A52s 5G - 13 oktober

Galaxy A35 5G - 30 oktober

Galaxy A34 5G - 30 oktober

Galaxy A33 5G - 30 oktober

Galaxy A26 5G - 2 oktober

Galaxy A25 5G - 16 oktober

Galaxy A23 5G - 16 oktober

Galaxy A17 5G - 2 oktober

Galaxy A16 5G - 2 oktober

Galaxy A15 5G - 20 oktober

Galaxy A06 - 23 oktober

M-serien

Galaxy M34 5G - 20 oktober

Galaxy M33 5G - 27 oktober

Galaxy M15 5G - 27 oktober

Xcover-serien

Galaxy XCover 7 Pro - 10 november

Galaxy XCover 7 - 23 oktober

Galaxy XCover 6 Pro - 23 oktober

Surfplattor

Galaxy Tab S10 Ultra 5G - 1 oktober

Galaxy Tab S10 Ultra - 1 oktober

Galaxy Tab S10+ 5G - 1 oktober

Galaxy Tab S10+ - 1 oktober

Galaxy Tab S10 FE+ 5G - 9 oktober

Galaxy Tab S10 FE+ - 9 oktober

Galaxy Tab S10 FE 5G - 9 oktober

Galaxy Tab S10 FE - 9 oktober

Galaxy Tab S9 Ultra - 23 oktober

Galaxy Tab S9+ - 23 oktober

Galaxy Tab S9 - 23 oktober

Galaxy Tab S9 FE+ - 13 oktober

Galaxy Tab S9 FE - 13 oktober

Galaxy Tab S8 Ultra - 23 oktober

Galaxy Tab S8+ - 23 oktober

Galaxy Tab S8 - 23 oktober

Galaxy Tab S8 Lite - 9 oktober

Galaxy Tab S6 Lite - 23 oktober

Galaxy Tab Active 5 Pro 5G - 7 november

Galaxy Tab Active 5 5G - 16 oktober

Galaxy Tab Active 5 - 16 oktober

Galaxy Tab A9 - 5 november

Galaxy Watch

