HMD lockar med minimobil

HMD förväntas lansera en ny mobiltelefon som går under namnet HMD Touch eller Touch 4G. Enheten har väckt uppmärksamhet som en så kallad hybridtelefon - en blandning mellan en traditionell mobil och en modern smartphone. Syftet verkar vara att erbjuda ett enklare alternativ för användare som vill ha grundläggande funktioner utan att helt avstå från smarta möjligheter.

Telefonen har enligt läckta bilder en kompakt och robust design med metallchassi och en nästan kvadratisk pekskärm på 3,2 tum. Den påminner om äldre modeller som Nokia Asha-serien, vilket kan tilltala användare som föredrar fysisk kontroll och enkelhet. På framsidan finns en fysisk hemknapp, en samt en selfie-kamera bredvid högtalaren. På ovansidan syns ett klassiskt 3,5 mm hörlursuttag och en strömknapp.

Baksidan är utrustad med en enkel kamera och LED-blixt. Skärmbilder visar att telefonen har stöd för dubbla SIM-kort, vilket kan vara praktiskt för användare som vill separera arbete och privatliv eller använda olika operatörer.

Det är dock osäkert vilken spridning modellen kommer at få HMD har marknadsfört modellen som ”Indiens första hybridtelefon”, vilket tyder på att lanseringen i varje flal initialt riktar sig mot den indiska marknaden. Det är ännu oklart om HMD Touch kommer att bli tillgänglig globalt eller förbli regionalt begränsad.