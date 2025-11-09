Iphone 18 Air kan få dubbla kameror

Iphone 17 Air har inte blivit någon större försäljningssuccé, och det har redan förekommit spekulationer om att Apple kan komma att lägga ner kommande Air-modeller.

Nu kommer dock läckaren Digital Chat Station med information om en Iphone 18 Air. Enligt rapporten kommer den andra generationen av Iphone Air att behålla den tunna designen och skärmstorleken på omkring 6,5 tum, samtidigt som Apple överväger att lägga till en 48 MP ultravidvinkelkamera vid sidan av den befintliga 48 MP primära kameran. Enheten uppges befinna sig i ett tidigt utvecklingsstadie inför en möjlig lansering nästa år.

Apple kan komma att välja att lösa telefoto-behovet med digital beskärning på en 2x-zoom i stället för att bygga in ett fysiskt teleobjektiv, vilket skulle vara ett sätt att behålla den mycket tunna profilen. En del av den tekniska utmaningen med att lägga till en andra lins i en så tunn konstruktion blir att mycket av telefonens elektronik redan är koncentrerad i kameraplattan, så för att få plats med ytterligare komponenter kan Apple behöva göra betydande förändringar i intern layout och komponentplacering.