KO: Dags att förbjuda telefonförsäljning

Telefonförsäljning är fortfarande ett stort problem för många konsumenter. Nästan ingen vill bli uppringd av försäljare, och sex av tio svarar inte på samtal från okända nummer för att slippa oönskade erbjudanden. Därför har nu Konsumentverket i en ny rapport konstaterat att telefonförsäljning är en oönskad och problematisk säljmetod, och föreslår därför ett generellt förbud mot alla sådana försäljningssamtal.

I rapporten framhålls att konsumenter ofta blir överrumplade under samtalen och får svårt att ta till sig information om produkter, priser och avtalsvillkor. Trots tidigare regler om skriftlig bekräftelse och ångerrätt består problemen, och endast en procent av konsumenterna uppger att de kan tänka sig telefonförsäljning, medan klagomålen fortsätter att öka.

Som en andra lösning föreslår Konsumentverket ett så kallat opt-in-system där bara de som aktivt anmält intresse får bli uppringda. Myndigheten menar dock att detta inte hanterar grundproblemet, och i första hand bör själva telefonförsäljningen förbjudas.

Förslaget har fått kritik, bland annat hävdas att ett förbud främst skulle drabba seriösa företag som följer regelverket, medan oseriösa aktörer knappast låter sig stoppas av lagar och regler. Istället framhålls att det verkliga problemet är bristande tillsyn mot företag som bryter mot marknadsföringslagstiftningen, inte telefonförsäljning som sådan.