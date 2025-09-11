Läcka påstås visa Galaxy S26 Pro

Läckaren OnLeaks har tillsammans med publikationen Android Headlines publicerat nya CAD-renderingar som påstås vis Samsung Galaxy S26 Pro, som är instegsmodellen i företagets nästa S-serie men med tillägget “Pro”.

Bilderna visar inte några större designförändringar mot föregångaren S25, och visar en platt front och bakstycke i aluminium och glas med tunna och jämna ramar runt en 6,3-tumsskärm. Kameramodulen på baksidan är formad som en kapsel och rymmer tre vertikalt placerade kameror, vilket skiljer sig från S25:s mer utskjutande kameror.

Bland de ryktade specifikationerna märks 16 gigabyte arbetsminne och ett 4300 mAh-batteri. Galaxy S26 Pro väntas även få en uppgraderad ultravidvinkelkamera på 50 megapixel, samt inbyggda magneter för stöd av Qi2-trådlös laddning.

Måtten anges till cirka 149,3x71,4x6,96 millimeter, vilket gör den något smalare och tunnare än många konkurrenter med liknande skärmstorlek. Samsung planerar troligen att lansera modellen i januari nästa år.