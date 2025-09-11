Bli plusmedlem
Logga in

Ett halvår i förväg

Läcka påstås visa Galaxy S26 Pro

Samsung Galaxy S26 Pro som påstås blir den nya instegsmodellen har dykt upp i nya CAD-renderingar.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Läckaren OnLeaks har tillsammans med publikationen Android Headlines publicerat nya CAD-renderingar som påstås vis Samsung Galaxy S26 Pro, som är instegsmodellen i företagets nästa S-serie men med tillägget “Pro”. 

Bilderna visar inte några större designförändringar mot föregångaren S25, och visar en platt front och bakstycke i aluminium och glas med tunna och jämna ramar runt en 6,3-tumsskärm. Kameramodulen på baksidan är formad som en kapsel och rymmer tre vertikalt placerade kameror, vilket skiljer sig från S25:s mer utskjutande kameror. 

Bland de ryktade specifikationerna märks 16 gigabyte arbetsminne och ett 4300 mAh-batteri. Galaxy S26 Pro väntas även få en uppgraderad ultravidvinkelkamera på 50 megapixel, samt inbyggda magneter för stöd av Qi2-trådlös laddning. 

Måtten anges till cirka 149,3x71,4x6,96 millimeter, vilket gör den något smalare och tunnare än många konkurrenter med liknande skärmstorlek. Samsung planerar troligen att lansera modellen i januari nästa år. 

Relaterade artiklar

samsung galaxy s26 pro android samsung

samsung galaxy s26 pro android samsung nyheter