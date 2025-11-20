Miljövänliga mobilskal gratis under Black Week

Det svenska företaget agood company uppger att man under Black Week kommer att dela ut 1000 transparenta mobilskal. Kunderna betalar endast frakten, eller får den fri vid köp av en accessoar. Utdelningen sker enligt principen ”först till kvarn”.

Skalen tillverkas i Eskilstuna av återvunnet plastmaterial från godislådor och ingår i företagets cirkulära system, agoodloop. Där återtas använda skal, mals ned och används för att producera nya. Enligt företaget innehåller materialet låga nivåer av fossila ämnen, vilket tillsammans med en speciell utvecklingsteknik med UV-stabilisatorer och antioxidanter ska motverka att skalen gulnar. Skalen är kompatibla med utbytbara MagSafe-ringar och finns till Iphone 13 och nyare samt Samsung Galaxy S25.

Kampanjen startar vid lunchtid fredagen den 21 november. En kod publiceras då på företagets webbplats, och de 1000 första som använder den får ett skal utan kostnad.