Motorola börjar rulla ut skarpa Android 16
Motorola har knappast rykte om sig att vara väldigt snabba med nya operativsystem, men nu verkar det bli en ändring på det.
Motorola har börjat rulla ut skarpa Android 16 tidigare än väntat. De första modellerna som får uppgraderingen är Edge 60 Pro och Edge 50 Fusion. Uppgraderingen, som väger in på mellan 1,5 och 2 gigabyte, ska enligt informationen bland annat innehålla designändringar och bättre stöd för LE Audio, plus säkerligen en rad detaljwer som inte nämns.
Historiskt har Motorola legat efter andra tillverkare med stora Android-uppgraderingar, men den här tidiga lanseringen kan tyda på att företaget vill bli snabbare framöver. Även att utrullningen har inletts är det inte säkert att den har dykt upp för alla användare här, men den lär dyka upp inom en kort framtid.