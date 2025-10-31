Motorola Edge 70 säljs här med stor rabatt – nu innan den ens lanserats

Under en tid har Motorola bjudit in konsumenter att svara på frågor om den ännu inte lanserade telefonen, som ett sätt att få ett extra förmånligt introduktionspris. Frågorna har portionerats ut vecka för vecka, men har inte krävt någon ansträngning eller kunskap. Quizzet som ger rabatt och specialerbjuden finns fortfarande tillgängligt och svarar du fel på en fråga får du bara en ny ledtråd och möjlighet att välja ett annat av svarsalternativen där vilket som är rätt ofta är helt uppenbart.

Säljs innan lansering

Motorolas egen hemsida har redan nu Motorola Edge 70 till försäljning och priset är 8990 kronor för en telefon med 12 GB arbetsminne och 512 GB lagring. Fakta om telefonen, som många av frågorna handlat om men som nu presenteras i sin helhet pbulikt visar att det handlar om en telefon som drivs av Snapdragon 7 Gen 4, har en Oled-skärm som är 6,67 tum stor, erbjuder en huvudkamera på 50 megapixel samt en vidvinkel även den på 50 megapixel. Ingen optisk zoom eller telelins alltså och den tredje gluggen på baksidan huserar bara en ljussensor. Telefonen i sig är 5,99 millimeter tunn om man inte räknar med kamerautbuktningen. Batteriet, som ju kan vara en svaghet på så här tunna telefoner, är på 4800 mAh, mer än de 3900 mAh som Samsung fått in i sin 5,8 mm tunna Galaxy S25 Edge. Iphone Air är 5,64 millimeter med 3036 mAh.

Lanseringserbjudandet på Motorolas Edge 70, innan den faktiska lanseringen, innebär att den som beställer telefonen får 3 200 kronor rabatt och det på ett paket som inkluderar inte bara telefonen utan även en Moto Tag, Motorolas smartklocka Moto Watch Fit, hörlurarna Moto Buds Loop samt en 68W-laddare, för det inkluderas ju annars inte med telefonen. Priset för det paketet blir då med rabatten inräknad 5790 kronor.

