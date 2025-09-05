Motorola lanserar Edge 60 Neo samt billig smartphone med extrem batteritid

Utöver de tre helt nya telefonmodellerna meddelade Motorola även när deras samarbete med Swarovski blir tillgängliga att köpa. Det handlar om kristallprydda The Brilliant Collection som inkluderar Motorolas Moto Buds Loop och Razr 60. Dessa ska säljas i en kollektion för 10 499 kronor och finns bara hos Tre, Hallon och på Motorolas egen webbplats.

Tre nya telefoner: Kompakt design, lågt pris, massivt batteri

Nya Motorola Edge 60 Neo för 4490 kronor är tunn och lätt men även tålig. Motorola ger ju regelmässigt sina telefoner Gorilla Glass i det här fallet Gorilla Glass 7i och de skyddar även telefonerna mot vatten och damm, här enligt IP68/69 och med ytterligare skydd mot till exempel extrema temperaturer. Trots den relativa tåligheten är Motorolas fokus på design och uttryck konstant med tre olika färgalternativ, alla i samarbete med färgexperterna på Pantone, ett samarbete Motorola ofta lyfter fram.

Skärmen i telefonen är på 6,36 tum och med generös maximal ljusstyrka som ska göra den lätt att läsa av även i starkt solljus. På baksidan finns tre kameror, en dedikerad telelins med tre gånger optisk zoom samt vidvinkel med makrofunktion och sist en huvudkamera på 50 megapixel med Sonys Lytia-sensor. Ett särskilt porträttläge låter dig välja mellan fyra olika brännvidder och för mer actionfyllda bilder och filmer finns bildstabilisering. Batteriet är på 5000 mAh och ska ge upp till 44 timmars batteritid, ungefär två dygn alltså. Snabbladdning på 68W lovar en dags batteriladdning på bara 7 minuter.

Motorola Moto G06 och Moto G06 Power

Moto G06 G06 Power

G06-telefonerna ger till ett lägre pris en större skärm på 6,88 tum och i fallet med G06 Power även ett rejält tilltaget batteri på 7000 mAh. Det ska enligt Motorola räcka för mer än två och ett halvt dygns användande innan du behöver ladda.

Motorola Edge 60 Neo kostar 4490 kronor medan Moto G06 kostar 1690 och Moto G06 Power får ett pris på 2190 kronor. Alla produkter har säljstart nu i september.