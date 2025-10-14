Motorola lanserar ultratunna Moto X70 Air

Motorola har lanserat Moto X70 Air, en mobiltelefon som kombinerar tunn design med kraftfull prestanda. Telefonen är endast 5,99 millimeter tjock och väger 159 gram, vilket gör den till en av de tunnaste i sin klass. Trots det kompakta formatet har den ett batteri på hela 4800 mAh, med stöd för 68W snabbladdning och 15W trådlös laddning.

Skärmen är en 6,7-tums OLED-panel med 120 Hz uppdateringsfrekvens och en upplösning på 1220p+. Den har en maximal ljusstyrka på 4500 nits och en 50 megapixels frontkamera integrerad i ett hål i skärmen. Under skärmen finns även en fingeravtrycksläsare. Telefonens ram är tillverkad i förstärkt metall och har skyddsklassning IP68 och IP69, vilket innebär att den tål både nedsänkning i vatten och högt tryck från varma vattenstrålar.

På baksidan finns två kameror: en 50 MP huvudkamera med Samsung-sensor och en 50 MP ultravidvinkelkamera med 120 graders synfält. Moto X70 Air drivs av Snapdragon 7 Gen 4 och har en avancerad kylning med 3D-vapor chamber. Den säljs med 12 GB LPDDR5X RAM och lagringsalternativ på 256 eller 512 GB UFS 3.1.

Telefonen är tillgänglig i färgerna Gadget Gray, Lily Pad och Bronze Green, där varje variant har matchande färgdetaljer runt kamerorna och strömknappen. På Lenovos kinesiska webbplats listas modellen med 12 GB RAM och 256 GB lagring är redan synlig. Priset har ännu inte offentliggjorts, men en global lansering väntas inom kort. Internationellt kan modellen komma att säljas under namnet Motorola Edge 70.