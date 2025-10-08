Bli plusmedlem
Motorola lovar helt nytt flaggskepp 5 november – det här vet vi om telefonen

Bilder från video Evleaks läckt och som ska visa Motorola Edge 70

I en ny inbjudan bäddar Motorola för en stegvis lansering av ett nytt flaggskepp fram till den 5 november.

Erik Mörner
Det handlar om en smartphone i premiumsegmentet och Motorolas inbjudan talar om "The future has an edge" vilket bekräftar att det är bolagets Edge-serie som ska förnyas. Den nya telefonen utlovar Motorola ska tänja på gränserna inom både prestanda och design och fram till lanseringen den 5 november ska intresserade kunna låsa upp ledtrådar och få delvis förhandsvisningar av den nya smartphonen.

Närmast till hands ligger att det här handlar om Motorolas nya Edge 70-serie av telefoner som alltså i så fall lanseras tidigare i år än vad föregående generationer gjort. Det rimmar väl med rykten som cirkulerat. En video som läckaren Evleaks nyligen postade visar en ny telefon (bilden ovan) som uppges vara under 6 millimeter tunn och därmed hakar på trenden med extra tunna telefoner som Samsung och Apple initierat.

Redan i sin inledande information bekräftar också Motorola att lanseringen gäller en "ultratunn telefon" med ett kiselkolbatteri på 4800 mAh och att den telefonen är en del i en serie av flera telefoner.

