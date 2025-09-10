Nationellt mobilförbud i grundskolan

Regeringen arbetar för att införa ett nationellt förbud mot mobiltelefoner i grundskolan från skolstarten 2026. Förbudet ska gälla både lektioner, raster och fritids. Elever ombeds lämna in sina mobiler när skoldagen börjar och får tillbaka dem när den slutar.

Promemorian har skickats på remiss och både Lärarförbundet och Skolledarnas riksförbund uppges ställa sig bakom förslaget. Undantag kan göras för elever med särskilda behov, och rektorer får besluta om enskilda avvikelser.

Regeringen avsätter 95 miljoner kronor i budgeten för 2026 för att genomföra förbudet permanent. Utbildningsminister Simona Mohamsson säger att syftet är att öka elevernas fokus på undervisningen och främja sociala interaktioner mellan dem.