Nothing bjuder in till betatestning

Nothing har nu lanserat ett öppet betaprogram för sin nya mjukvara Nothing OS 4.0, baserad på Android 16. Uppdateringen ger användare möjlighet att testa nya funktioner och förbättringar före den officiella releasen. För Phone (3) ingår bland annat optimerad prestanda för låsskärm, Always-on Display, automatisk ljusstyrning, kamerastabilitet, Bluetooth, Wi-Fi och uppdateringar för systemet i övrigt.

Även Phone (2), (2a) och (2a) Plus ingår i betan och har nu kamerafunktionen ”Stretch” utvecklat tillsammans med fotografen Jordan Hemingway. Funktionen ger bilder med djupare skuggor och utfyllande högdagrar direkt i kamerappen. Samtidigt har Nothing infört optimeringar på systemnivå som förbättrar uppstartstider för appar via inställningen App-optimering under Inställningar.

Utöver kameranyheterna introducerar Nothing OS 4.0 Pop-up View med flytande ikoner, två nya klockstilar för låsskärmen, stöd för 2×2-snabbinställningspaneler och ett Extra Dark Mode under Display-menyn. Essential Apps och Playground har också öppnats så att användare kan skapa AI-drivna widgets och dela dem tillsammans med kamerapresets och EQ-profiler. Phone (3) stöder upp till sex widgets medan övriga modeller är begränsade till två för att bevara stabil prestanda.

För att delta i betaprogrammet behöver man säkerhetskopiera sin data och uppdatera till den senaste stabila versionen av Nothing OS. Därefter laddar man ner och installerar Beta Updates Hub-appen, går till Inställningar > System > Nothing Beta Hub, väljer “Join Beta” och bekräftar via “Go to Update”. Om uppdateringen inte syns kan man kontrollera manuellt under Systemuppdateringar. Betan stänger den 14 oktober 2025 och efter det går det inte längre att ansluta till programmet.

Om man vill återgå till Nothing OS 3.5 kan man ladda ner rätt rollback-paket för sin modell och importera det via Beta Hub. Observera att en fabriksåterställning krävs enligt Googles rollbackregler, vilket innebär att all data raderas.